Погода во Владимире на 7 апреля: ночью заморозки, до минус одного градуса. Завтра погода во...

Погода во Владимире на 7 апреля: ночью заморозки, до минус одного градуса.Завтра погода во Владимирской области будет малооблачная, без осадков.Температура воздуха днем повысится до +8°C. Ночью столбик термометра опустится до - 1°C.Ветер северо-восточный, 4м/с.Атмосферное давление в течение суток изменится от 756 до 759 мм.рт.ст.Народный прогноз погоды7 апреля отмечается праздник Благовещенья Пресвятой Богородицы.«На Благовещение весна зиму поборола», - считают в народе, хотя известны и знаменитые благовещенские морозы. В этот день происходит третья встреча весны. Если 7 апреля ветер, иней и туман - к урожайному году. Если снег на крышах есть, так будет он еще через месяц в поле. Если Благовещенье холодное - жди сорок морозов по утрам. На Благовещение гроза - к теплому лету.Фото www.pxfuel.com