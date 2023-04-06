Погода во Владимире на 7 апреля: ночью заморозки, до минус одного градуса.
Завтра погода во...
Погода во Владимире на 7 апреля: ночью заморозки, до минус одного градуса.
Завтра погода во Владимирской области будет малооблачная, без осадков.
Температура воздуха днем повысится до +8°C. Ночью столбик термометра опустится до - 1°C.
Ветер северо-восточный, 4м/с.
Атмосферное давление в течение суток изменится от 756 до 759 мм.рт.ст.
Народный прогноз погоды
7 апреля отмечается праздник Благовещенья Пресвятой Богородицы.
«На Благовещение весна зиму поборола», - считают в народе, хотя известны и знаменитые благовещенские морозы. В этот день происходит третья встреча весны. Если 7 апреля ветер, иней и туман - к урожайному году. Если снег на крышах есть, так будет он еще через месяц в поле. Если Благовещенье холодное - жди сорок морозов по утрам. На Благовещение гроза - к теплому лету.
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