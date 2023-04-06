Правительство Владимирской области направит 970 млн рублей на обеспечение населения доступным...

Правительство Владимирской области направит 970 млн рублей на обеспечение населения доступным жильём.Речь идёт во-первых, о многодетных семьях, которым выделены участки под строительство, но они вынуждены самостоятельно расчищать землю под жильё («Многодетные семьи из Владимирской области рассказали о поддержке государства и недоработанных законах» https://vladtv.ru/society/141454/), добираться до места по неустроенным дорогам-канавам, проводить газ, воду и пр.Более 365 млн рублей будет направлено на строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным участкам, предоставленным им. Сообщается о 13 муниципальных образованиях: во Владимире, Гусь-Хрустальном, Коврове, Муроме, Александровском, Вязниковском, Гороховецком, Ковровском, Кольчугинском, Меленковском, Собинском, Судогодском и Суздальском районах.Во-вторых, более 600 млн получат 17 муниципальных образований на сокращение очерёдности граждан, признанных нуждающимися в жилье.Правительство Владимирской области сообщает, что это позволит увеличить муниципальный жилищный фонд на 196 квартир во:Владимире;Коврове;Кольчугино;Костерёво;Лакинске;Муроме;Радужном;Собинке;Суздале;в Александровском районе;в Меленковском районе;в Муромском районе;в Петушинском районах;в сельских поселениях Клязьминское и Малыгинское Ковровского района,посёлке Ставрово и Толпуховском сельском поселении Собинского района.Фото: pxfuel.com