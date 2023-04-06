Правительство Владимирской области направит 970 млн рублей на обеспечение населения доступным...
Правительство Владимирской области направит 970 млн рублей на обеспечение населения доступным жильём.
Речь идёт во-первых, о многодетных семьях, которым выделены участки под строительство, но они вынуждены самостоятельно расчищать землю под жильё («Многодетные семьи из Владимирской области рассказали о поддержке государства и недоработанных законах» https://vladtv.ru/society/141454/), добираться до места по неустроенным дорогам-канавам, проводить газ, воду и пр.
Более 365 млн рублей будет направлено на строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным участкам, предоставленным им. Сообщается о 13 муниципальных образованиях: во Владимире, Гусь-Хрустальном, Коврове, Муроме, Александровском, Вязниковском, Гороховецком, Ковровском, Кольчугинском, Меленковском, Собинском, Судогодском и Суздальском районах.
Во-вторых, более 600 млн получат 17 муниципальных образований на сокращение очерёдности граждан, признанных нуждающимися в жилье.
Правительство Владимирской области сообщает, что это позволит увеличить муниципальный жилищный фонд на 196 квартир во:
Владимире;
Коврове;
Кольчугино;
Костерёво;
Лакинске;
Муроме;
Радужном;
Собинке;
Суздале;
в Александровском районе;
в Меленковском районе;
в Муромском районе;
в Петушинском районах;
в сельских поселениях Клязьминское и Малыгинское Ковровского района,
посёлке Ставрово и Толпуховском сельском поселении Собинского района.
Фото: pxfuel.com