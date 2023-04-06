Голливудская звезда Анджелина Джоли хотела простого человеческого счастья.

Голливудская звезда Анджелина Джоли хотела простого человеческого счастья.Забота о здоровье и собственной судьбе помогла актрисе выявить проблемы с наследственностью по женской линии. Бабушка и мать знаменитости скончались от рака груди, и когда артистка сдала анализы, то выявила у себя критическую предрасположенность к этому типу онкологии. Тогда, десять лет назад, Анджелина Джоли удалила молочные железы, вызвав неоднозначную реакцию общественности.Онколог Эльдар Топузов в беседе с "Петербургским дневником" напомнил об этой операции и дал понять, что хирургические манипуляции в случае актрисы не были безумной идеей. По его словам, человек действительно может унаследовать опасные генетические мутации. Однако состояние, которое избрала для себя Анджелина Джоли, то есть жизнь без груди, подходит не каждой женщине с предрасположенностью к раку молочных желез.Врач полагает, что опухоли иногда образуются в глубокой старости, и порой человек просто не доживает до того возраста, когда онкология могла бы появиться из-за плохой наследственности. Тем не менее медик советует дамам 40-45 лет, чьи матери столкнулись с раком груди, сделать анализ генов BRCA, как в свое время и поступила Анджелина Джоли." отмечает: по мнению онколога, главная проблема борьбы с раком — неустановленные причины его возникновения. По крайней мере, шансы на выживаемость повышает своевременная диагностика. Как пишет , Топузов советует обращаться в центры онкологической амбулаторной помощи.Рассуждая о состоянии Анджелины Джоли, врач заявил: "Она является носителем гена, который в 87 процентах случаев вызывает рак груди". Впоследствии он добавил, что даже ЗОЖ не способен уберечь людей от опухолей в полной мере, хотя в теории снижает риски.Так что Анджелина Джоли совершила вовсе не глупость, как считают некоторые злопыхатели. Подводя итоги разговора о раке, онколог подчеркнул — необходимо проверяться. Методов изобрели достаточно. "Диспансеризация, профилактические осмотры и скрининги", — цитирует перечень процедур .