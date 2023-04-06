Гусь-Хрустальным горсудом вынесен приговор в отношении неоднократно судимого Мантрова М.С. за...

Гусь-Хрустальным горсудом вынесен приговор в отношении неоднократно судимого Мантрова М.С. за умышленное тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть.Вечером 6 января осужденный распивал алкоголь в компании на улице Добролюбова в Гусе-Хрустальном. Куря в подъезде, он услышал, как женщины возмущаются, что одна из квартир фактически превратилась в загаженный притон. И решил вмешаться. В квартире он застал спящими двух очень пьяных мужчин. За ногу стащил первого попавшегося с дивана и приказал убираться. Но это оказался сам хозяин квартиры, который уходить не захотел. тогда обвиняемый нанес ему удары руками и ногами. От тупой травмы груди и живота с разрывами печени, легких и селезенки, сопровождавшихся массивным внутренним кровотечением, потерпевший скончался на следующий день.Узнав об этом, осужденный уехал вр Владимир, а затем в Нижний Новгород и Саранск, где и был задержан сотрудниками полиции.Ему назначено 8 лет и 6 месяцев особого режима, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Так же суд с Мантрова М.С. в счет возмещения материального ущерба 70 651 рублей и денежную компенсацию морального вреда в размере 800 000 рублей.Приговор в законную силу не вступил.Фото https://www.pxfuel.com/en