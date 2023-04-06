Zara возвращается в Россию под другим названием.
Zara возвращается в Россию под другим названием.
Нынешние обладатели модного бизнеса готовы выпускать одежду Zara под именем MAAG. Новые магазины в России планируют открыть этой весной, но останутся ли довольны фанаты бренда? Телеканал сообщил, что коллекции уже отшиты и вот-вот попадут в руки покупателей.
Маркетолог Николай Григорьев не спешит делать выводы, касаемо трансформации торговой марки. По его словам, лишь время покажет, приглянется любителям Zara одежда под другими бирками. Как пишет , модные вещицы изготавливают на прежних производствах.
Григорьев объяснил, что ждет поклонников бренда при открытии новых магазинов. Он полагает, что все зависит от категории людей: одним достаточно сохранения фасона и стиля одежды, другие же ратуют за то, "чтобы этот шильдик был на одежде". Предположительно, ожидания с реальностью совпадут не у всех.
напоминает, что перекупщики Zara намерены продавать одежду MAAG
в прежнем ценовом сегменте.