Zara возвращается в Россию под другим названием.

Zara возвращается в Россию под другим названием.Нынешние обладатели модного бизнеса готовы выпускать одежду Zara под именем MAAG. Новые магазины в России планируют открыть этой весной, но останутся ли довольны фанаты бренда? Телеканал сообщил, что коллекции уже отшиты и вот-вот попадут в руки покупателей.Маркетолог Николай Григорьев не спешит делать выводы, касаемо трансформации торговой марки. По его словам, лишь время покажет, приглянется любителям Zara одежда под другими бирками. Как пишет , модные вещицы изготавливают на прежних производствах.Григорьев объяснил, что ждет поклонников бренда при открытии новых магазинов. Он полагает, что все зависит от категории людей: одним достаточно сохранения фасона и стиля одежды, другие же ратуют за то, "чтобы этот шильдик был на одежде". Предположительно, ожидания с реальностью совпадут не у всех.напоминает, что перекупщики Zara намерены продавать одежду MAAGв прежнем ценовом сегменте.