Силы певицы уже на пределе.

Силы певицы уже на пределе.В последнее время про певицу Максим пишут в связи со скандалами. То она сорвала концерт, то якобы пьяная вышла на сцену. Продюсер Яна Рудковская, которая в шоу-бизнесе дока, прокомментировала творящееся с молодой артисткой."Очень грустно смотреть со стороны, что сейчас происходит с Максим и с ее концертами, – сожалеет Яна. – Видео смотреть невозможно. Читать то, что о ней пишут поклонники и комментаторы – невозможно абсолютно".Рудковская знает, как непросто приходится исполнительнице, которая всегда поет без фанеры. "Артист, даже если он чувствует себя очень плохо, не может не выйти на сцену , а все мы можем не пойти на работу и взять больничный по состоянию здоровья, – объяснила Рудковская. – А город в туре не отменить , иначе другие города встанут наглухо, начнут сдавать билеты и сорвется весь тур в целом".Яна понимает, как тяжело работать Максим. "Видно, что силы у человека на пределе . Это очевидно , что из-за здоровья, но очевидно , что нельзя все так продолжать и отмахиваться , это может закончиться плохо", – предрекла Рудковская.