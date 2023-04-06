Смотрите Вести в 14.30: Площадь Победы во Владимире обновят.
Ледовый заморожен.
- Точку...
Смотрите "Вести" в 14.30: Площадь Победы во Владимире обновят.
"Ледовый" заморожен.
- Точку поставит суд. Почему приостановилось строительство хоккейной арены в Судогодском районе?
По итогам голосования.
- Мемориал на площади Победы во Владимире ждет масштабная реновация. Когда начнется первый этап и каким он будет?
МедВУЗ во Владимире.
- Успеть к новому учебному году. Как готовят здание будущего филиала медицинского вуза ?