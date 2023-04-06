Смотрите Вести в 14.30: Площадь Победы во Владимире обновят. Ледовый заморожен. - Точку...

Смотрите "Вести" в 14.30: Площадь Победы во Владимире обновят."Ледовый" заморожен.- Точку поставит суд. Почему приостановилось строительство хоккейной арены в Судогодском районе?По итогам голосования.- Мемориал на площади Победы во Владимире ждет масштабная реновация. Когда начнется первый этап и каким он будет?МедВУЗ во Владимире.- Успеть к новому учебному году. Как готовят здание будущего филиала медицинского вуза ?