Смотрите Вести в 21.30: Первый школьный звонок задерживается. Прокурорский неуд. - Отставание...

Смотрите "Вести" в 21.30: Первый школьный звонок задерживается.Прокурорский неуд.- Отставание от графика - более месяца. Итоги прокурорской проверки строящейся школы в Гусь-Хрустальном.Место общей памяти.- Мемориал на площади Победы во Владимире ждет масштабная реновация. Когда начнется первый этап и каким он будет?Всё для победы!- Более 200 внедорожников, пикапов и микроавтобусов отправятся в зону боевых действий. Народный Фронт объявил о новом сборе груза для СВО.