Смотрите Вести в 21.30: Первый школьный звонок задерживается.
Прокурорский неуд.
- Отставание...
Смотрите "Вести" в 21.30: Первый школьный звонок задерживается.
Прокурорский неуд.
- Отставание от графика - более месяца. Итоги прокурорской проверки строящейся школы в Гусь-Хрустальном.
Место общей памяти.
- Мемориал на площади Победы во Владимире ждет масштабная реновация. Когда начнется первый этап и каким он будет?
Всё для победы!
- Более 200 внедорожников, пикапов и микроавтобусов отправятся в зону боевых действий. Народный Фронт объявил о новом сборе груза для СВО.