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Смотрите "Вести" в 9 утра: Ледовый дворец построят через суд."Ледовый" заморожен.- Большого хоккея здесь ждут больше 5 лет. Почему строительство корта в поселке Воровского Судогодского района отложено до решения суда?ПИМУ в дар.- В сентябре открытие. На каком этапе подготовка помещений будущего филиала медицинского вуза во Владимире?Юным театралам.- В областном центре стартовал международный фестиваль кукольных театров "МалышОК". Какие спектакли в программе?