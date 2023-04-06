Смотрите Вести в 9 утра: Ледовый дворец построят через суд.
Ледовый заморожен.
- Большого...
Смотрите "Вести" в 9 утра: Ледовый дворец построят через суд.
"Ледовый" заморожен.
- Большого хоккея здесь ждут больше 5 лет. Почему строительство корта в поселке Воровского Судогодского района отложено до решения суда?
ПИМУ в дар.
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Юным театралам.
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