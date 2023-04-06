Компания активно продвигает «зеленую повестку» и принципы ESG, повышает экологическую грамотность среди подрастающего поколения.

Сотрудники Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» совместно с волонтерами добровольческого движения «Доброштаб» провели урок добрых дел для восьмиклассников школы №31 областного центра. Компания активно продвигает «зеленую повестку» и принципы ESG, повышает экологическую грамотность среди подрастающего поколения.В рамках урока добрых дел энергетики рассказали ученикам, как производят электрическую и тепловую энергию, какое воздействие процесс оказывает на природу, показали, как компания заботится об окружающей среде, и попросили ребят оказать помощь старшему поколению в работе с дистанционными сервисами.«Во – первых, отказ от бумажных квитанций и чеков – это шаг к сохранению лесов, а во-вторых, таким образом дети смогут проявить заботу о своих пожилых родственниках, которым не придется посещать офисы для оплаты счетов», - прокомментировала организатор урока - руководитель управления сопровождения закупок электроэнергии Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Светлана Павлова.Представители «ЭнергосбыТ Плюс» также рассказали о своих планах по участию в городских экологических мероприятиях и пригласили ребят поддержать инициативы энергетиков в качестве волонтеров.В завершении урока сотрудники филиала подарили ученикам экооткрытки из посевной бумаги для того, чтобы они познакомили своих педагогов и родителей с Личным кабинетом «ЭнергосбыТ Плюс», а после вырастили из экосувенира красивые цветы на пришкольной территории.Реклама.