Прокуратура Владимирской области во главе с исполняющим обязанности главного прокурора Андреем Жугиным, посетив место строительства новой школы на 350 мест в Гусь-Хрустальном, заявила, что

Прокуратура Владимирской области во главе с исполняющим обязанности главного прокурора Андреем Жугиным, посетив место строительства новой школы на 350 мест в Гусь-Хрустальном, заявила, что работы идут с отставанием от графика и вряд ли будут завершены в установленный срок до 30 июня. С подрядчиком ООО «ГрандХит» был заключен контракт стоимостью более 294 млн рублей. Аванс в