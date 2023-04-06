Видео активно набирает просмотры.

Видео активно набирает просмотры.Забавные кадры удалось снять в одном из американских заповедников прошлой осенью. Среди пожелтевшей октябрьской листвы медведь непринужденно игрался с тыквой.Видео появилось на YouTube только вчера, 4 апреля. Животное сразу стало звездой Сети, набрав за 12 часов полторы тысячи просмотров. Зрители не поскупились на комментарии для косолапого. "Такой милый", – написал один из них, сопроводив текст сердечками.Кадры с медведем, вероятно, были сняты в преддверии Хэллоуина – одного из самых любимых праздников в США, – поэтому животному на угощение преподнесли тыкву. Меж тем, животное вместо перекуса решило поиграться с едой.