Для обслуживания составов откроется третье электродепо на БКЛ – Аминьевское.

Для обслуживания составов откроется третье электродепо на БКЛ – "Аминьевское".По Большой кольцевой линии будут курсировать еще 32 инновационных вагона "Москва-2020". Сократятся интервалы между поездами, поездки станут комфортнее, сообщил в своем мэр столицы Сергей Собянин.В новых составах увеличена вместимость пассажиров, расширены двери и переходы между вагонами. Уровень шума в них на 15% ниже, а количество USB-зарядок увеличено до 368.По словам Собянина, перед выходом на маршрут поезда проходят проверку в несколько этапов. Испытываются все системы состава, проводится контрольная обкатка на линии.Поезд должен проехать без пассажиров 300 километров. Состав допускают до эксплуатации только в том случае, если во время обкатки не было ни единого сбоя."В этом году планируем получить порядка 300 вагонов", – уточнил градоначальник.Полное открытие БКЛ состоялось 1 марта. Длина нового метрокольца составляет 70 километров, на нем расположена 31 станция. Это один из крупнейших мировых проектов метростроения.Открытие БКЛ позволило сократить время поездок на 35-45 минут. Полный запуск большого метрокольца транспортное обслуживание около 15 миллионов жителей Москвы и области.