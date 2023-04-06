В Александровской слободе открылась пасхальная выставка резьбы по кости. Выставка изделий...

В "Александровской слободе" открылась пасхальная выставка резьбы по кости.Выставка изделий особого народного промысла открылась в музее-заповеднике "Александровская слобода". Она посвящена косторезному искусству России, которое зародилось в средневековье и сейчас усилиями небольшого круга мастеров сохраняет свою самобытность.Выставка в "слободе" это совместный проект с Федором Шидловским, известным российским ученым-палеонтологом, основателем музея "Ледниковый период". При всем множестве современных технологий, резьба по кости остается кропотливой ручной работой. Косторезы в своем мастерстве порой превосходят ювелиров. Работают с животным, нередко - ископаемым материалом, превращая, скажем, бивни мамонтов в искусные шедевры. Работы, представленные на выставке, представлены в единственном экземпляре и созданы по заказу Шидловского для его личной коллекции. Экспозиция приурочена к Пасхе и пасхальные мотивы звучат во многих представленных предметах искусства.Фёдор Шидловский. учёный-палеонтолог, коллекционер:- Пасхальное яйцо с барельефом самого Сергия Радонежского. Изюминка этой работы заключается не только в чрезвычайно тонкой, тончайшей работе, но и в том, что здесь, внутри самого пасхального яйца находится сама Троице-Сергиева лавра.