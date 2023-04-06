Завтра - Благовещение Пресвятой Богородицы - один из самых главных православных праздников.

Завтра - Благовещение Пресвятой Богородицы - один из самых главных православных праздников. Он означает добрую, «благую» весть о рождении Иисуса Христа, которую архангел Гавриил возвестил Деве Марии. В собрании музея-заповедника «Александровская слобода» есть несколько совершенно разных и редких икон с изображением этого важнейшего церковного праздника.Наиболее интересна уникальная икона «Благовещение» XVI в., она располагалась в самой сакральной части храма – над вратами в алтарь. (В настоящее время она находится в экспозиционном пространстве Успенской церкви, в одной из выставочных витрин «Государева двора в Александровской слободе»). Богоматерь на образе изображена традиционно: на престоле и с пряжей в руках, к ней в порывистом движении обращается Архангел Гавриил. У ног Богородицы свидетельница этого чуда, служанка, также прядущая нить. Ее присутствие - главная особенность этого музейного образа, потому что изображение служанки очень редко встречается на иконах Благовещения. Раритетный образ написан в византийских традициях, принадлежит к провинциальным письмам средней Руси последней трети XVI в. Особенности иконографии сближают этот памятник с аналогичными из Ярославля и ставят его в один ряд с очень редкими произведениями искусства того времени.Рядом в музейной витрине - правая створка Царских врат (XVI-XVII вв., центральная Россия. Изначально находилась в одном из храмов Александровской слободы). На ней тоже изображена Богоматерь, но уже на фоне архитектурных форм с полями, обложенными басмой с растительным орнаментом. В написании этих клейм иконописцы следовали уже традициям иллюстрирования Евангелия.«Есть еще более поздняя (XIX в.), но весьма привлекательная миниатюрная иконка «Благовещение». Во время недавней реставрации, после демонтажа серебряного оклада открылась ранее скрытая под ним живопись. (В XIX веке внимание к изображению на доске ослабло. Более интересным изготавливался оклад, который открывал только лик). На этой же иконке редкое исключение – изящная миниатюрная живопись даже более художественная, чем на окладе! И что особенно удивительно: изображения на доске и окладе различны и не повторяют друг друга!», - дополнила тему иконографии сегодняшнего праздника хранитель коллекций музея-заповедника «Александровская слобода» И.А.Короткова.