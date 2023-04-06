В деревне Дубенки Владимирской области из-за неосторожного курения погиб мужчина.
Об этом сообщает...
В деревне Дубенки Владимирской области из-за неосторожного курения погиб мужчина.
Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России. Известно, что 4 апреля произошёл крупный пожар, на котором сгорели два жилых дома.
Информация о возгорании поступила поздно. По прибытии подразделений горела кровля частного деревянного жилого дома, огонь перешёл на соседнее строение.
Пожар был ликвидирован на общей площади 108 кв.м.
В ходе тушения частного жилого дома обнаружен погибший мужчина 1983 года рождения.
По предварительной информации дознавателей МЧС России, к пожару привело неосторожное курение погибшего.
В соседнем дачном доме на момент происшествия, к счастью, никого не было.
По факту гибели в частном жилом доме по улице Центральная деревни Дубенки Судогодского района следователи регионального Следственного комитета проводят проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства трагедии.
Фото: официальный telegram-канал ГУ МЧС России по Владимирской области