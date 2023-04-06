В деревне Дубенки Владимирской области из-за неосторожного курения погиб мужчина. Об этом сообщает...

В деревне Дубенки Владимирской области из-за неосторожного курения погиб мужчина.Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России. Известно, что 4 апреля произошёл крупный пожар, на котором сгорели два жилых дома.Информация о возгорании поступила поздно. По прибытии подразделений горела кровля частного деревянного жилого дома, огонь перешёл на соседнее строение.Пожар был ликвидирован на общей площади 108 кв.м.В ходе тушения частного жилого дома обнаружен погибший мужчина 1983 года рождения.По предварительной информации дознавателей МЧС России, к пожару привело неосторожное курение погибшего.В соседнем дачном доме на момент происшествия, к счастью, никого не было.По факту гибели в частном жилом доме по улице Центральная деревни Дубенки Судогодского района следователи регионального Следственного комитета проводят проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства трагедии.Фото: официальный telegram-канал ГУ МЧС России по Владимирской области