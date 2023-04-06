В Гусь-Хрустальном неоднократно судимому местному жителю вынесли приговор за убийство. Ранее мы рассказывали, что мужчина забил соседа своей знакомой, на которого жаловался весь дом.

В Гусь-Хрустальном неоднократно судимому местному жителю вынесли приговор за убийство. Ранее мы рассказывали, что мужчина забил соседа своей знакомой, на которого жаловался весь дом. Потерпевший скончался на следующий день после избиения от тупой травмы груди и живота с разрывами печени, легких, селезенки, сопровождающихся массивным внутренним кровотечением. Узнав о его смерти, осужденный поспешил скрыться, сначала уехав