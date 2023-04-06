Гусь-Хрустальный городской суд отправил душегуба в колонию на 8,5 лет.

В Гусь-Хрустальном мужчина забил друга до смерти за антисанитарию. Гусь-Хрустальный городской суд отправил душегуба в колонию на 8,5 лет.В январе текущего года приятель пришёл в гости к своему товарищу. Однако рандеву не задалось. Ему не понравилось, что знакомый не убирается дома. Мужчина начал избивать хозяина квартиры и не сумел вовремя остановиться. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.Судья приговорил гусевчанина к 8,5 годам тюрьмы, а также постановил взыскать с него почти 900 тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда и материального ущерба.Решение может быть обжаловано.