В Камешковском районе нашли и вывели из леса пожилую женщину, которая 5 апреля ушла по грибы и заблудилась. Об этом рассказали в Общероссийской общественной организации “Российский союз

В Камешковском районе нашли и вывели из леса пожилую женщину, которая 5 апреля ушла по грибы и заблудилась. Об этом рассказали в Общероссийской общественной организации “Российский союз спасателей” (РОССОЮЗСПАС). Ближе к вечеру, по сотовому телефону, ей удалось связаться с Единой диспетчерской службой. Она сообщила, что прошла по лесу около 400 метров, наткнулась на болото и растерялась.