В городе Киржач из производственного здания были эвакуированы 20 человек. Накануне в вечернее...

В городе Киржач из производственного здания были эвакуированы 20 человек.Накануне в вечернее время (5 апреля, 20:59) поступил тревожный сигнал о пожаре в производственном здании. Выяснилось, что это микрорайон Красный Октябрь (улица Первомайская, дом 1).Когда прибыли спасатели, то уже наблюдалось задымление в цеху. Сотрудниками МЧС было сформировано 1 звено газодымозащитной службы для разведки и тушения пожара.Пожарные оперативно ликвидировали горение на 5 квадратных метрах и не дали огню распространиться на всё здание. При этом было эвакуировано 20 человек. Информации о погибших и пострадавших нет.К ликвидации пожара привлекались от МЧС 8 единиц техники и 26 человек личного состава, а также от ПЧ "Карабаново" - 1 машина и 3 человека.Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара. Напоминаем, что в случае возгорания следует немедленно звонить по телефонам спасения «01» (с городского) или «101» (с мобильного).Фото: официальный сайт МЧС России по Владимирской области