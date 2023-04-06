В Коврове задержали двух местных жителей, которые пытались продать чужое авто. Подробности дела рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области. Как оказалось, двое молодых ребят

В Коврове задержали двух местных жителей, которые пытались продать чужое авто. Подробности дела рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области. Как оказалось, двое молодых ребят заприметили в одном из дворов припаркованный “ЗАЗ”. К ним пришла идея угнать его, но затея оказалось провалилась: в автомобиле не было аккумулятора. Тогда предприимчивые парни решили продать чужой “ЗАЗ” на