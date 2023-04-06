В Коврове осудили женщину за переход железной дороги в неположенном месте и выкрученный мизинец...
В Коврове осудили женщину за переход железной дороги в неположенном месте и выкрученный мизинец полицейского.
Ковровский городской суд вынес приговор местной жительнице, которая «применила насилие в отношении представителя власти».
Выяснилось, что 23 октября женщина проходила по железнодорожным путям в неположенном месте.
Это увидел полицейский, который подъехал к ковровчанке и попросил у неё документы, чтобы оформить административное нарушение.
Женщина проигнорировала мужчину. И тогда он решил доставить её в дежурную часть.
Ковровчанка начала сопротивляться, а именно - выкрутила мизинец правой руки у полицейского.
Подсудимая свою вину признала полностью, но от дачи показаний отказалась
Женщине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно (с испытательным сроком 2 года).
Фото: pxfuel.com