Ковровский городской суд признал местную жительницу виновной в применении насилия в отношении сотрудника полиции, которому она выкрутила мизинец при попытке задержания за проход по ЖД

Ковровский городской суд признал местную жительницу виновной в применении насилия в отношении сотрудника полиции, которому она выкрутила мизинец при попытке задержания за проход по ЖД путям в неустановленном месте. 23 октября ковровские полицейские на транспорте подошли к женщине, представились ей и потребовали предъявить документы для составления административного материала. Однако женщина проигнорировала сотрудников полиции, из-за чего