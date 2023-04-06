Селивановский районный суд вынес приговор мужчине, который зарезал свою знакомую во время отдыха в компании друзей. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области. Суд

Селивановский районный суд вынес приговор мужчине, который зарезал свою знакомую во время отдыха в компании друзей. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области. Суд установил, что в середине декабря осужденный распивал напитки в компании своих знакомых. В результате вспыхнувшей ссоры, мужчина взял нож и нанес своей подруге не менее трех ударов в область в