Против Вячеслава Харина, Сергея Петрова и Алексея Струкова утверждено обвинительное заключение.

В Муроме трое наёмников из Москвы обокрали завод на 430 млн рублей. Против Вячеслава Харина, Сергея Петрова и Алексея Струкова утверждено обвинительное заключение.Уголовное дело расследовало УМВД по Владимирской области. По версии следствия, в 2019 году сообщники задались целью похитить имущество предприятия. Петров выполнил ряд юридических манипуляций по фиктивной смене генерального директора компании. Далее он стал представителем нового руководителя, а также взял на работу других подельников с целью обеспечить им доступ на склады организации. Впоследствии наёмники проникли на территорию завода, обезвредили сторожей и похитили различное имущество на сумму в 430 млн рублей.Однако насладиться добычей не получилось. Полиция поймала преступников. Уголовное дело рассмотрит Муромский городской суд.