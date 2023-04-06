Монумент огорожен. В ближайшее время объект обследуют специалисты.
В парке Пушкина под памятником князю Владимиру проседает грунт. Монумент огорожен. В ближайшее время объект обследуют специалисты.
В соцсетях владимирцы несколько снимков со смотровой площадки. На кадрах видно, что плитка «поехала», ограждение покосилось. Жители обеспокоены тем, что она может обрушиться.
Место огородили забором и повесили объявления об опасности нахождения на указанной территории.
В мэрии Владимира пояснили, что ничего страшного не происходит. Повреждения имеют сезонный характер. Плитка просто «загуляла», что происходит каждую весну после таяния снега. Общественное пространство обязательно приведут в порядок, при чём в самое ближайшее время.
«Что касается памятника князю Владимиру, то есть проблемы с фундаментом. Специалистам предстоит решить, достаточно ли просто укрепить грунт, либо придётся выполнять капремонт», - пояснили власти.