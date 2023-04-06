Монумент огорожен. В ближайшее время объект обследуют специалисты.

В парке Пушкина под памятником князю Владимиру проседает грунт. Монумент огорожен. В ближайшее время объект обследуют специалисты.В соцсетях владимирцы несколько снимков со смотровой площадки. На кадрах видно, что плитка «поехала», ограждение покосилось. Жители обеспокоены тем, что она может обрушиться.Место огородили забором и повесили объявления об опасности нахождения на указанной территории.В мэрии Владимира пояснили, что ничего страшного не происходит. Повреждения имеют сезонный характер. Плитка просто «загуляла», что происходит каждую весну после таяния снега. Общественное пространство обязательно приведут в порядок, при чём в самое ближайшее время.«Что касается памятника князю Владимиру, то есть проблемы с фундаментом. Специалистам предстоит решить, достаточно ли просто укрепить грунт, либо придётся выполнять капремонт», - пояснили власти.