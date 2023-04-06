Как сообщает прокуратура, дама уже ранее привлекалась к уголовной ответственности за управление машиной подшофе, но вновь села за руль под мухой.

В Судогде женщина-водитель сядет в тюрьму за езду в пьяном виде. Приговор вынес районный суд.Как сообщает прокуратура, дама уже ранее привлекалась к уголовной ответственности за управление машиной подшофе, но вновь села за руль под мухой. Вблизи СНТ «Ладога» её автомобиль остановили сотрудники ДПС. Концентрация абсолютного этилового спирта в выдыхаемом женщиной воздухе превысила допустимую более чем в семь раз.Следующий год и три месяца она проведёт в колонии общего режима.