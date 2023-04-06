В Судогде женщина-водитель получила реальный срок за повторную езду в алкогольном...

В Судогде женщина-водитель получила реальный срок за повторную езду в алкогольном опьянении.Судогодским районным судом вынесен приговор в отношении местной жительницы, у которой уже была судимость за вождение в нетрезвом виде.Автомобиль женщины был остановлен на дороге вблизи СНТ «Ладога» сотрудниками ДПС ГИБДД ОМВД России по Судогодскому району. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.В итоге жительница Судогды была отстранена от вождения. Концентрация абсолютного этилового спирта превысила допустимую более чем в 7 раз.Женщине назначено наказание в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы (в колонии общего режима). Управлять автомобилем она не сможет еще 3 года.Фото: pxfuel.com