Утром 4 апреля в Судогодском районе произошел пожар в деревне Дубенки на улице Центральной, жертвой которого стал 40-летний мужчина, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Вызов к

Утром 4 апреля в Судогодском районе произошел пожар в деревне Дубенки на улице Центральной, жертвой которого стал 40-летний мужчина, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Вызов к спасателям поступил в 6:39. Они оперативно выехали на место, но, как оказалось, сообщение было запоздавшим, отчего по прибытии пожарные наблюдали горение кровли частного деревянного дома. Огонь перешел на соседнее