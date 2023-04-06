Жители поселка Старопышминск провели в последний путь погибшего в СВО Виктора Крохалева.

Жители поселка Старопышминск провели в последний путь погибшего в СВО Виктора Крохалева.Траурный митинг 5 апреля, прощание с 33-летним Крохалевым посетили родные и близкие погибшего героя а также представители местной администрации – глава Старопышминска Юлия Кондакова, председатель городского совета ветеранов Леонид Михайлов, военком Березовского Сергей Денисенко и другие.Известно, что Виктор Крохалев добровольно ушел на фронт, вступив в ряды ЧВК "Вагнер". Сейчас в зоне СВО остается его родной брат, который был мобилизован осенью прошлого года."Это первый наш земляк из поселка... Отец воспитал достойного сына, у него там два сына, Виктор и Володя. Виктор пошел добровольцем, спрашивал у отца: "Как мне быть?", отец ему сказал: "Решай сам". Виктор попал в самое пекло этой СВО, от Бахмута воевал в составе ЧВК "Вагнер". Этот шаг его в жизни говорит о многом, человек пересмотрел свою жизнь, принял решение защитить свою Родину. Его отцу Валерию Константиновичу почет и уважение, сил пережить это, и наша поддержка", – заявил член общественного совета Старопышминска Валерий Мохов.В ходе прощания председатель совета ветеранов Старопышминска Галина Махова пообещала, что фамилия героя не будет забыта, ее обязательно внесут в список воинов-интернационалистов.Известно, что за проявленный в бою героизм Виктор Крохалев получил Черный крест – внутреннюю награду ЧВК "Вагнер". Также сообщалось, что бойцу посмертно присвоили медаль "За отвагу", однако родственники сообщили, что из-за бюрократических нюансов так и не получили государственную награду.