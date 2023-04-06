Спикер Законодательного Собрания области Владимир Киселев и сенатор Ольга Хохлова дали старт сбору предложений в Программу развития региона. Напомним, Александр Авдеев выступил с такой

Спикер Законодательного Собрания области Владимир Киселев и сенатор Ольга Хохлова дали старт сбору предложений в Программу развития региона. Напомним, Александр Авдеев выступил с такой идеей в ходе отчета перед депутатами ЗС. Первые предложения в Программу развития Владимирской области поступили из Гороховецкого района. Там депутаты посетили ФАП и школу. Основные проблемы, с которыми обратились жители –