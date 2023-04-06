Депутаты Госдумы рассматривают законопроект об увеличении максимального размера налогового вычета по расходам на обучение ребенка.

Депутаты Госдумы рассматривают законопроект об увеличении максимального размера налогового вычета по расходам на обучение ребенка. Сегодня сумма, с которой можно получить налоговый вычет по НДФЛ, составляет 50 тысяч рублей. Её предлагается повысить до 110 тысяч.Также планируется увеличить размер налогового вычета по расходам на лечение, покупку лекарств, собственное обучение. Предельная сумма расходов на эти цели, с которой можно будет получить вычет, вырастет на 30 тысяч рублей и составит 150 тысяч рублей.«Многие жители нашего региона уже не первый год пользуются статьями Налогового кодекса, которые предполагают возвращение налогового вычета. Он действует для всех. Думаю, что увеличение сумм вычета за определённые статьи расходов, поможет семьям потратить эти средства на более расширенный спектр, в том числе, развития детей», - написал на своей странице в социальной сети депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.