Владимирских детей приглашают участвовать в конкурсе поделок на полицейскую тему. Полицейский...

Владимирских детей приглашают участвовать в конкурсе поделок на "полицейскую" тему."Полицейский Дядя Степа" приглашает юных творцов принять участие в региональном этапе Всероссийского конкурса поделок, посвященных работе полицейских.Это может быть индивидуальная работа или плод коллективного творчества. Игрушка из текстиля, дерева, полимерной глины или любого другого материала. Главное, чтобы поделка воплощала образ сотрудника, несущего службу в каком-нибудь подразделении полиции.Конкурс проводится уже в десятый раз. Организаторы надеются, что будет побит прошлогодний рекорд по количеству участников. Владимирцы не раз доходили до всероссийского финала. Так в 2017 году лауреатами стали воспитанники владимирского детсада номер 66 с их работой "Отличники владимирского сыска". А в 2022-ом в число победителей вошли Алексей Гулин из Коврова и его "Полицейский на посту" из соленого теста.