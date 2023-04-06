Во Владимире можно оперативно сделать медицинские анализы любой сложности. Приоритет -...

Во Владимире можно оперативно сделать медицинские анализы любой сложности.Приоритет - оперативность. В Клинике медицинских экспертиз работает собственная современная клинико-диагностическая лаборатория. В чем ее особенность - расскажем в нашем материале.С помощью такого автомата биохимии в лаборатории клиники Медэксперт проводят биохимические анализы крови. Техника новейшая. Она помогает выполнять иммунологические, биохимические и гематологические тесты. А также молекулярно-генетические виды исследований. Приоритет лаборатории - оперативность.Татьяна Шаптала - заведующая лабораторией:- Те, которые мы выполняем от 30-ти минут до 3-х часов. 30 минут - это у нас считается общий анализ мочи, глюкоза, гликированный гемоглобин, хорионический гормон. В принципе, все для того, чтобы было удобно нашим пациентам и нашим коллегам-врачам.Аппарат "Лазурит" приехал из США. На нём проводят анализ гормонов щитовидной железы, репродуктивной системы, концентрацию уровня витамина Д, онкомаркеров и аллергенов. А за этими дверьми - ПЦР лаборатория. Уровень стерильности в помещении наивысший. Здесь проводят тесты на наличие инфекций. В частности, передающихся половым путем. Если необходимо сдать общий анализ крови, то помогут вот эти автоматические аппараты-анализаторы. Лаборатория работает ежедневно.