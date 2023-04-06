Обучение первого набора студентов планируется начать уже в сентябре.

Во Владимире продолжается подготовка к открытию филиала ПИМУ. Об этом рассказали в правительстве региона.На объекте ежедневно трудится от 30 до 50 человек. Планировка внутренних помещений практически завершена. В ближайшее время подрядчик приступит к восстановлению фасада и установке стеклопакетов. Строители полностью заменят отопление, водоотведение, водоснабжение и вентиляцию. Компания «Мегаполис» обещает сдать объект в августе.Кроме аудиторий, лабораторий и преподавательских здесь предусмотрены гардероб, технические помещения, буфет. Стоимость работ составляет 188 млн рублей. Деньги выделяет бюджет региона. Оснащением будущего медвуза занимается ПИМУ.По задумке властей открытие университета позволит хоть как-то подступиться к решению проблемы дефицита кадров в медицине. В филиале откроют лечебный факультет и ординатуру по 12 специальностям. Учебное заведение будет готовить акушеров-гинекологов, анестезиологов-реаниматологов, терапевтов, психиатров, онкологов, неврологов, хирургов. Профессорско-преподавательский состав находится в стадии формирования.«Дефицит кадров – одна из самых острых проблем здравоохранения. Всё медицинское сообщество радо, что воплощается в жизнь идея о создании собственного медвуза. А значит, у нас будут собственные молодые специалисты, которые закроют «бреши» в больницах», – уверен главврач роддома №2 Сергей Телегин.Добавим, что обучение первого набора студентов планируется начать уже в сентябре.