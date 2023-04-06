Во Владимире проседает грунт под памятником князю Владимиру. Смотровая площадка на Пушкинском...

Во Владимире проседает грунт под памятником князю Владимиру.Смотровая площадка на Пушкинском бульваре Владимира "поехала". И сейчас частично огорожена.Барьерами закрыт подход к перилам к части смотровой - той, что ближе к Успенскому собору. Как сообщили "Вестям" в администрации города Владимира, в туристической зоне после зимы "поплыла" плитка. Грунт здесь подвижный. Кое-где под перилами образовались серьезные провалы. Переложить покрытие в мэрии планируют в течение месячника по благоустройству- он продлится до конца апреля. Оградили и монумент Владимиру Крестителю в центре смотровой. В данный момент на памятнике отошли несколько декоративных колонн. Грунт под многотонным монументом также просел. В ближайшее время памятник обследуют специалисты. Они же выберут "тактику лечения".