Во Владимире реконструируют здание для филиала медицинского университета. Когда во Владимире...

Во Владимире реконструируют здание для филиала медицинского университета.Когда во Владимире откроется филиал приволжского исследовательского медицинского университета? И каким он будет? Стройка на Октябрьском проспекте идет полным ходом. Одной из первых в здание будущего медвуза заглянула Анастасия Сахарова.Строители буквально воскрешают здание на Октябрьском проспекте. Когда-то здесь была библиотека, редакция газеты "Молва", корпус начпеда.. А теперь к открытию готовится филиал приволжского исследовательского медицинского университета.Александр Зиничев, руководитель проекта филиала ПИМУ во Владимире:- У нас было техзадание сделать просто косметический ремонт. На самом деле здесь просто очень много приходится ломать, возводить новые перегородки. Потому что легче построить новое.Новые системы отопления, вентиляции, водоотведения, пожарной безопасности. Нужно привести в порядок четыре тысячи квадратных метров и три этажа.Анастасия Сахарова:- Вот эта винтовая лестница на последнем этаже ведет на небольшой балкон. Здесь, говорят, будет преподавательская. А с балкона открывается вид на все достопримечательности нашего города. Так что и для студентов эта панорама будет лишним поводом сюда заглянуть.Лекционные классы, две лаборатории, препараторская. А в самом светлом помещении с большими окнами будет поточная аудитория на 150 человек с видеоэкраном.Александр Амелин, исполняющий обязанности начальника управления административными зданиями Правительства Владимирской области:- Здесь были конструкции деревянные, естественно, мы будем применять металл. Здесь будет металлический каркас спускаться донизу.Но всё же медицинский вуз - это в первую очередь практика. Поэтому часть пар будет проходить в городских больницах. Профессорско-преподавательский состав уже формируется. 75 наших врачей прошли обучение в университете Нижнего Новгорода. Особенно открытия филиала ждут представители медицинского сообщества.Сергей Телегин, главный врач роддома №2 г.Владимира:- На протяжении 10 лет не могли реализовать эту идею. И только при губернаторе Александре Александровиче Авдееве эта идея воплощается фактически в жизнь.Юлия Арсенина, директор Медицинского информационно-аналитического центра Владимирской области:- Те специальности, которые открыты на базе филиала, согласованы с Министерством здравоохранения.Особенно ординатура, это уже дипломированные доктора, которые помогут и действующим врачам и останутся на работе.Кадровый вопрос в медицинской сфере - это "нарыв" для Владимирской области. Сегодня в регионе не хватает около 900 врачей. И филиал, по сути, должен "залечить" больное место. Уже 1 сентября филиал приволжского исследовательского медицинского университета во Владимире распахнет двери для первых владимирских студентов-медиков.Анастасия Сахарова. Илья Хлудов. Вести-Владимир.