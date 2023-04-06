Во Владимире скоро начнется реновация площади Победы. Во Владимире начался ремонт на площади...

Во Владимире скоро начнется реновация площади Победы.Во Владимире начался ремонт на площади Победы. Мемориал приводят в порядок к майским торжествам. Впереди и масштабная реновация главного места памяти. Когда стартует первый этап? Все подробности- у Марии Платанюк.- На чём вот будет всё это держаться.Раствор за зиму превратился в труху, рассказывает Сергей Зелик. На площади Победы мастер трудится первую неделю. Фронт работ немалый. Гранитная облицовка стелы нуждается в срочном укреплении. На ряде участков плиты отошли полностью. Их нужно "посадить" на прочный цемент, ликвидировать трещины и сколы. Успеть- к 9-ому мая.Сергей Зелик, мастер:- Каждый год вода попадает. Морозы, его распирает. Видите, плитка насколько ушла. Сейчас надо будет полностью снимать это, пока до основного дойду. Подрезать всё это и по новой перекладывать.Эти работы - профилактические. Нужно пройти майские торжества. А вот ремонт масштабный - впереди. Мемориал возведен почти полвека назад.Алексей Шумник, начальник управления ЖКХ администрации г. Владимира:- Прошло уже 48 лет. Он делался в Советском Союзе из тех материалов, которые были. Памятников в стране делали очень много. Где-то всё равно была определённая экономия. Плитка лежит даже не на гарцовке, на бетоне, а плитка лежит на песке. Сегодня такие технологии не применяются от слова совсем.Май 1975-го. Исторические кадры из архива ГТРК "Владимир". 9 мая 1975-ого. Наша делегация - во главе Герой Советского Союза Павел Маштаков - легендарный бронебойщик - доставила факел с Вечным огнём от могилы Неизвестного солдата из Москвы во Владимир. Женщина-мать, солдат, рабочий тыла. Подвиг народа, увековеченный в бронзе.- Эта скульптурная композиция - одна из самых узнаваемых во Владимире. Монумент на площади Победы появился спустя 10 лет после её открытия. 9 мая 1985-ого. В этом году, в преддверии дня великой Победы бронзовый памятник обязательно приведут в порядокА вот сразу после митинга и парада на площади Победы начнётся первый этап реновации. Впереди - полная замена покрытия площади, рассказывает Алексей Шумник, начальник управления ЖКХ.Алексей Шумник, начальник управления ЖКХ администрации г. Владимира- Было принято решение делать из качественной хорошей плитки из бетона. С покрытием верхнего слоя из гранитной крошки. Контракт у нас уже заключен. Подрядчик определён. Думаю, 11-12-ого мая они приступят к работам по реновации площади Победы.Не только новая плитка. В плане - замена бордюров, устройство газонов, стационарных флагштоков. Проект работ на площади Победы поддержали сами владимирцы, голосуя за благоустройство общественных пространств.Владимир Тимин, житель г. Владимира:- Поизношена вся площадка. Тем более это наша память. У нас у всех погибли родственники в Великую Отечественную войну. То, что поддерживается состояние именно этой площади- это похвально. Это ценно, что мы чтим память наших воинов.Готовы подступиться и к полной реконструкции мемориала. У него- статус объекта культурного наследия регионального значения. Документация- со строгим соблюдением требований охранного законодательства- уже готовится.Мария Платанюк, Андрей Синягин "Вести-Владимир".