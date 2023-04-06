Во Владимиркой области прокуратура требует от администрации Селивановского района привести в...

Во Владимиркой области прокуратура требует от администрации Селивановского района привести в порядок детские площадки.Во время проверки было обнаружено, что в деревне Высоково на детской площадке карусель перекошена, плиточное покрытие частично разрушено, а песочница находится в плохом состоянии (песка в ней нет!).При этом одна лавочка частично разрушена. И часть элементов спинки отсутствует. Естественно требуется ремонт.Аналогичная проблема на улице Школьной: у деревянной лавочки скол, часть бетонного основания отколота и пр.В посёлке Красная горбатка на улице Красноармейской конструкции игрового городка также требуют ремонта или замены. Они заметно прогнили.По результатам проверки главам администраций органов местного самоуправления внесены представления.Элементы детского оборудования находятся в «неудовлетворительном состоянии», их использование представляет угрозу для жизни и здоровья детей, сообщается на официальном сайте прокуратуры Владимирской области.Фото: официальный сайт прокуратуры Владимирской области