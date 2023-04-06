Во Владимиркой области прокуратура требует от администрации Селивановского района привести в...
Во Владимиркой области прокуратура требует от администрации Селивановского района привести в порядок детские площадки.
Во время проверки было обнаружено, что в деревне Высоково на детской площадке карусель перекошена, плиточное покрытие частично разрушено, а песочница находится в плохом состоянии (песка в ней нет!).
При этом одна лавочка частично разрушена. И часть элементов спинки отсутствует. Естественно требуется ремонт.
Аналогичная проблема на улице Школьной: у деревянной лавочки скол, часть бетонного основания отколота и пр.
В посёлке Красная горбатка на улице Красноармейской конструкции игрового городка также требуют ремонта или замены. Они заметно прогнили.
По результатам проверки главам администраций органов местного самоуправления внесены представления.
Элементы детского оборудования находятся в «неудовлетворительном состоянии», их использование представляет угрозу для жизни и здоровья детей, сообщается на официальном сайте прокуратуры Владимирской области.
Фото: официальный сайт прокуратуры Владимирской области