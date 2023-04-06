С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 183770 владимирцев.

Во Владимирской области 6 апреля выявлено 65 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 16 человек. Ещё 10 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, по 7 -в Ковровском и Гусь-Хрустальном, по 3 - в Кольчугинском, в Александровском, Гороховецком и Юрьев-Польском, по 2 - в Киржачском, Камешковском, Вязниковском и Суздальском районах, а также в ЗАТО Радужный. По одному заболевшему прибавилось в Селивановском, Петушинском и Меленковском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 183770 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 50870 заболевших во Владимире, 21785 - в Ковровском районе и 19953 - в Муроме.