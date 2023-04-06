Сейчас власти проводят аукционы по выбору поставщиков и подрядчиков.

Во Владимирской области на обеспечение населения доступным и комфортным жильём выделено 970 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.В 2023 – 2025 годах планируется построить 28 объектов инженерной и транспортной инфраструктуры к участкам многодетных семей во Владимире, Гусь-Хрустальном, Коврове, Муроме, Александровском, Вязниковском, Гороховецком, Ковровском, Кольчугинском, Меленковском, Собинском, Судогодском и Суздальском районах. На эти цели потратят 365 млн рублей.Ещё 600 млн рублей направят на увеличение жилого фонда городов и районов на 196 квартир. Средства получат Владимир, Ковров, Кольчугино, Костерёво, Лакинск, Муром, Радужный, Собинка, Суздаль,Александровский, Меленковский, Муромский и Петушинский районы, а также Клязьминское, Толпуховское и Малыгинское сельские поселения, посёлок Ставрово.Сейчас власти проводят аукционы по выбору поставщиков и подрядчиков.