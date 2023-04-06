Уроженец Собинки уехал 4 апреля на синей «семёрке» в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся домой.

Во Владимирской области разыскивают пропавшего пенсионера Александра Зинченко. Уроженец Собинки уехал 4 апреля на синей «семёрке» в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся домой.Рост мужчины 175 см, нормального телосложения, волосы тёмные с сединой, глаза зелёные. Он был одет в серо-коричневую куртку и тёмные спортивные штаны.Всех, кто обладает какой-либо информацией о местоположении Александра Павловича, звонить по номерам, указанным в ориентировке.