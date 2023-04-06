Во Владимирской области собирают транспорт и снаряжение для СВО. В преддверии девятого мая...

Во Владимирской области собирают транспорт и снаряжение для СВО.В преддверии девятого мая Народный фронт открывает новый сбор средств в рамках проекта "Все для победы!".Будет сформирован поезд с гуманитарным грузом для военнослужащих в зоне специальной военной операции. На передовую отправятся более 200 внедорожников, пикапов, микроавтобусов и квадроциклов. Также в состав груза войдет необходимое снаряжение и оборудование. Жители страны активно подключились к акции и готовят свои транспортные средства для передачи на фронт. Так владимирская электросетевая компания предоставила УАЗ. Для езды по бездорожью он незаменим. Вскоре автомобиль отправится на Донбасс.Федор Лавров - сопредседатель Народного фронта Владимирской области:- Народ и армия - едины. Поэтому, мы знаем, что народ всегда откликнется в первую очередь. Недавно мы передали туда медоборудование, которое уже используется в войсках.