Пенсионерка отправилась за грибами и потерялась.

Во Владимирской области спасли бабушку-грибника, заблудившуюся в лесу. Об этом рассказали в Россоюзспасе.Накануне дежурный Единой диспетчерской службы рассказал спасателям о бабушке из посёлка Второво, которая потерялась в лесу. Она отправилась в лес за грибами, прошла порядка 400 метров, наткнулась на болото и растерялась. К вечеру ей удалось дозвониться в ЕДДС. На поиски направили отправились сотрудники Аварийно-спасательного отряда. Весь вечер они прочёсывали местность. Наладив связь с «потеряшкой», спасатели вышли к месту, где находилась женщина.От помощи медиков она отказалась. Полицейские опросили пенсионерку и передали родственникам.