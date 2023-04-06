Во Владимирской области срочно вакцинируют от бешенства домашних животных. Внеплановая выездная...

Во Владимирской области срочно вакцинируют от бешенства домашних животных.Внеплановая выездная вакцинация домашних животных от бешенства сегодня начнется в Коврове. Автомобиль сотрудников ветстанции будет дежурить во дворах домов с четырех часов дня сегодня и практически всю следующую неделю.Карантин в окрестностях улицы Кленовой объявили после того, как вирус был выявлен у домашней собаки. Вакцинации подлежат все непривитые питомцы, проживающие в радиусе километра от очага, в том числе те, у которых с момента последней прививки прошло больше ста восьмидесяти дней. В апреле плановая ежегодная вакцинация пройдет в разных частях города.Аналогичная работа ведется и в других муниципальных образованиях региона. Ситуация с бешенством во Владимирской области тревожная. Только за последние две недели было выявлено четыре очага инфекции. Три - в Ковровском районе и один - в микрорайоне Оргтруд областного центра.