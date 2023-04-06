Во Владимирской области судьбу ледового корта решит суд. Строительство современного хоккейного...

Во Владимирской области судьбу ледового корта решит суд.Строительство современного хоккейного корта в поселке имени Воровского Судогодского района отложено до решения суда. Подрядчик и заказчик уже несколько месяцев не могут договориться, а стройка тем временем простаивает.Рабочих и строительную технику здесь не видели с начала зимы. Дорогостоящие стройматериалы месяцами лежат без присмотра. На месте, где должна была появиться современная хоккейная арена ценой 50 миллионов рублей пока только котлован и ржавые сваи. Большого хоккея в поселке имени Воровского ждут почти 5 лет. Бывший игрок местного клуба "Алмаз" Сергей Шохрин мечтает, чтобы его сын, который пошел по стопам отца, однажды выступил на домашней арене и порадовал многочисленных местных болельщиков.Сергей Шохрин, бывший игрок хоккейного клуба "Алмаз":- Молодежь стремиться к этому, должно быть развитие какое-то хоккея тем более, потому что очень много желающих и родителей, то есть болельщиков очень много.Подрядчик должен был сдать объект в декабре прошлого года, но стройка затянулась. Администрация Судогодского района попыталась расторгнуть контракт с недобросовестными строителями, но это привело лишь к затяжной судебной тяжбе. У фирмы "Транком строй" из Подмосковья неожиданно появились претензии к проектной документации. Сергей Глухов стоял у истоков местного хоккея, именно он собрал здесь первую команду. Говорит: в затянувшемся конфликте больше всего страдают жители поселка.Сергей Глухов, пенсионер, бывший тренер по хоккею:- Это история началась с 18 года, три года нам делали проект, проект сделали в 20-м году начали строить потом работы все прекратились. До сих пор у нас стройка не идет, не идет по простой причине что не могут найти единого решения по нашему объекту.Сегодня условий для занятий любимым видом спорта в поселке - нет. Старая покосившаяся хоккейная коробка - единственное, что напоминает о былой славе.Виктор Глухов, тренер по хоккею с шайбой ДЮСШ "Судогодец":- С появлением этой арены появиться массовость развития, толчок развития хоккея в Мошокском сельском поселении, участие в областных соревнованиях по хоккею с шайбой среди юношей, детей и подростков.Кто именно будет достраивать ледовую арену - решит Арбитражный суд. В администрации Судогодского района заявляют - проект, в любом случае доведут до конца в максимально короткие сроки.Андрей Митрофанов, начальник отдела капитального строительства МКУ Судогодского района "Управление архитектуры и строительства":- Якобы проект не соответствует, то есть несущие способности, то есть требуются какие-либо изменения в проект на основании чего стройка была затянута, проект пройденный государственную экспертизу то есть мы считаем, что проект рабочий. В первую очередь ожидать сейчас решения суда то есть какое будет вынесено решение суда и там уже будут дальнейшие действия.По словам представителя подрядчика Александра Гринченко, они неоднократно предпринимали попытки прийти к мировому соглашению, но позиция по проекту остается принципиальной. Ответственность за будущее обрушение конструкции никто на себя брать не будет.Александр Гринченко, представитель подрядчика:- Свидетели у нас есть с совещаний, которые были зафиксированы, что Владграданпроект было высказывание да есть нарушения, что заказчику сам Владграданпроект предлагал пройти экспертизу в двух вариантах, но заказчик отказался ее оплачивать на тот момент.Возродятся ли былые хоккейные традиции в поселке имени Воровского , возможно, решится уже в ближайшее время. Заседание по этому делу состоится в пятницу.Александр Сыпченко, Илья Хлудов Вести-Владимир