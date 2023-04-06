Во Владимирской области участились палы травы. Шесть возгораний сухой травы ликвидировано за...

Во Владимирской области участились палы травы.Шесть возгораний сухой травы ликвидировано за прошедшие сутки во Владимирской области. Пожары зафиксированы в Гороховце, Судогде, Гусь-Хрустальном, Владимире и в Вязниковском районе.Всего с начала года, сообщают в МЧС, в регионе произошло 14 ландшафтных пожаров, из них 12 – в пределах населённых пунктов. В региональном управлении ведомства предупреждают: пал травы опасен для флоры и фауны. За него предусмотрен штраф - до 15 тысяч рублей. Если огонь приведет к крупному пожару и материальному ущербу, в отношении виновника будет возбуждено уголовное дело.