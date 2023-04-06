Во Владимирской области за сутки подтверждено ещё 65 случаев заболевания...

Во Владимирской области за сутки подтверждено ещё 65 случаев заболевания коронавирусом.Региональное Управление Роспотребнадзора информирует, что за прошедшие сутки (5 апреля 2023 года) зафиксировано:16 сл. в городе Владимире;10 сл. в Муромском районе;7 сл. в Ковровском районе;7 сл. в Гусь-Хрустальном районе;3 сл. в Александровском районе;3 сл. в Кольчугинском районе;3 сл. в Юрьев-Польском районе;3 сл. в Гороховецком районе;2 сл. в городе Радужный;2 сл. в Киржачском районе;2 сл. в Камешковском районе;2 сл. в Вязниковском районе;2 сл. в Суздальском районе;1 сл. в Петушинском районе;1 сл. в Меленковском районе;1 сл. в Селивановском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 183 770 случаев заболевания коронавирусом.Фото: pxfuel.com