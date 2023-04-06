Во Владимирской области за хранение наркотиков задержан 39-летний безработный. Об этом сообщает...

Во Владимирской области за хранение наркотиков задержан 39-летний безработный.Об этом сообщает пресс-центр УМВД России по Владимирской области. Известно, что в результате проведения оперативных мероприятий, в Петушинском районе был задержан 39-летний мужчина.У него полицейские изъяли полимерный сверток с порошкообразным веществом, предположительно – синтетическим наркотиком. Его направили на исследование.Результат показал, что фигурант хранил смесь, содержащую в своем составе метамфетамин массой более 20 граммов.3 апреля 2023 года в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере».Фото: официальный сайт УМВД России по Владимирской области