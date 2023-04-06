На время выполнения работ проводились плановые остановки МП и МНПП. Сейчас транспортировка топлива возобновлена по графику и проводится в штатном режиме.

АО «Транснефть-Верхняя Волга» завершило плановые работы на производственных объектах во Владимирской, Московской, Нижегородской, Рязанской, Калужской, Ярославской, Ивановской, Орловской, Тульской, Кировской областях, а также Республиках Чувашия и Марий Эл.На время выполнения работ проводились плановые остановки МП и МНПП. Сейчас транспортировка топлива возобновлена по графику и проводится в штатном режиме.